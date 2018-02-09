"Локомотив" сыграл вничью со "Стремсгодсетом"

"Локомотив" сыграл вничью в товарищеском матче против "Стремсгодсета" – 2:2. Железнодорожникам дважды по ходу встречи приходилось отыгрываться – голы на свой счет записали Джефферсон Фарфан и Мануэл Фернандеш.

Отметим, что встреча прошла на учебно-тренировочном сборе "Локомотива" в Марбелье.

В рамках подготовки ко второй части сезона команда Юрия Семина провела шесть матчей, четыре раза сыграв вничью, одержав одну победу и потерпев одно поражение. До конца сбора "Локомотиву" предстоит еще сыграть с "Ференцварошем", встреча пройдет 10 февраля.

Первая игра в 2018 году столичная команда проведет 15 февраля в Ницце – "Локомотив" в первой встрече 1/16 финала Лиги Европы сыграет с "Ниццей". Ответный матч состоится 22 февраля в Москве.

Товарищеский матч

"Локомотив" – "Стремсгодсет" – 2:2 (1:1)

Голы: Жради, 5 (0:1). Фарфан, 33 (1:1). Мос, 70 (1:2). Фернандеш, 80 (2:2).

"Локомотив": Гильерме, В.Денисов, Пейчинович, Кверквелия, И.Денисов, Фарфан, Фернандеш, Игнатьев, Ал.Миранчук, Ант.Миранчук (Коломейцев, 60), Ари.

9 февраля. Марбелья. Стадион "Marbella Football Center".