"Локомотив" сыграл вничью со "Стремсгодсетом"

"Локомотив" сыграл вничью в товарищеском матче против "Стремсгодсета" – 2:2. Железнодорожникам дважды по ходу встречи приходилось отыгрываться – голы на свой счет записали Джефферсон Фарфан и Мануэл Фернандеш.
Отметим, что встреча прошла на учебно-тренировочном сборе "Локомотива" в Марбелье.
В рамках подготовки ко второй части сезона команда Юрия Семина провела шесть матчей, четыре раза сыграв вничью, одержав одну победу и потерпев одно поражение. До конца сбора "Локомотиву" предстоит еще сыграть с "Ференцварошем", встреча пройдет 10 февраля.
Первая игра в 2018 году столичная команда проведет 15 февраля в Ницце – "Локомотив" в первой встрече 1/16 финала Лиги Европы сыграет с "Ниццей". Ответный матч состоится 22 февраля в Москве.
Товарищеский матч
"Локомотив" – "Стремсгодсет" – 2:2 (1:1)
Голы: Жради, 5 (0:1). Фарфан, 33 (1:1). Мос, 70 (1:2). Фернандеш, 80 (2:2).
"Локомотив": Гильерме, В.Денисов, Пейчинович, Кверквелия, И.Денисов, Фарфан, Фернандеш, Игнатьев, Ал.Миранчук, Ант.Миранчук (Коломейцев, 60), Ари.
9 февраля. Марбелья. Стадион "Marbella Football Center".
В очередном контрольном матче сыграли вничью с норвежским "Стремсгодсетом".– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 9 февраля 2018 г.
По мячу в каждом из таймов забили Фарфан и Фернандеш. pic.twitter.com/tE2PjKSe5r
Nice combination from the lads and Jeff’s third goal of the year! 🔝🇵🇪 pic.twitter.com/81QXyEe2Gi– FC Lokomotiv Moscow (@fclokomotiv_eng) 9 февраля 2018 г.
80 – GOOOOOAAAAAAAAAL! Loko equalizes! Fantastic goal from Manuel Fernandes 🔝 #LokoStromsgodset – 2:2 pic.twitter.com/IUJXg83ESJ– FC Lokomotiv Moscow (@fclokomotiv_eng) 9 февраля 2018 г.
- Юрий Семин
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- Джефферсон Фарфан
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