"Локомотив" сыграл вничью с "Уфой" в молодежном первенстве

"Локомотив" сыграл вничью с "Уфой" в 27-м туре молодежного первенства чемпионата России – 2:2. Железнодорожники поднялись на четвертое место в турнирной таблице, набрав 51 очко. Уфимцы остались на 8-й строчке.

В других встречах "Зенит" разгромил "Арсенал" – 3:0, а "Рубин" победил "Ростов" – 3:2.

Молодежные команды

27-й тур

"Локомотив" (Москва) – "Уфа" – 2:2 (2:1)

Голы: Глушков, 24 (1:0). Дивеев, 32 (1:1). Натхо, 44 (2:1). Кутлусурин, 48 (2:2).

Судья: Федулеев (Пенза).

21 апреля. Москва. Стадион "Сапсан Арена".

"Арсенал" (Тула) – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 0:3 (0:2)

Голы: Анисимов, 26 (0:1). Воробьев, 40 (0:2). Бойцов, 90+3 (0:3). Удаление: Ивакин (Арсенал Т – мол.), 25.

Судья: Харин (Вологда).

21 апреля. Тула. Стадион "ДЮСШ Арсенал".

"Рубин" (Казань) – "Ростов" (Ростов-на-Дону) – 3:2 (1:0)

Голы: Яковлев, 34 (1:0). Крюков, 56 (1:1). Голдобин, 66 (2:1). Петров, 84 (2:2). Снежкин, 88 (3:2).

Судья: Карасев (Псков).

21 апреля. Казань. Стадион "Рубин".