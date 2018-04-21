"Локомотив" сыграл вничью с "Уфой" в молодежном первенстве

"Локомотив" сыграл вничью с "Уфой" в 27-м туре молодежного первенства чемпионата России – 2:2. Железнодорожники поднялись на четвертое место в турнирной таблице, набрав 51 очко. Уфимцы остались на 8-й строчке.
В других встречах "Зенит" разгромил "Арсенал" – 3:0, а "Рубин" победил "Ростов" – 3:2.
Молодежные команды
27-й тур
"Локомотив" (Москва) – "Уфа" – 2:2 (2:1)
Голы: Глушков, 24 (1:0). Дивеев, 32 (1:1). Натхо, 44 (2:1). Кутлусурин, 48 (2:2).
Судья: Федулеев (Пенза).
21 апреля. Москва. Стадион "Сапсан Арена".
"Арсенал" (Тула) – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 0:3 (0:2)
Голы: Анисимов, 26 (0:1). Воробьев, 40 (0:2). Бойцов, 90+3 (0:3). Удаление: Ивакин (Арсенал Т – мол.), 25.
Судья: Харин (Вологда).
21 апреля. Тула. Стадион "ДЮСШ Арсенал".
"Рубин" (Казань) – "Ростов" (Ростов-на-Дону) – 3:2 (1:0)
Голы: Яковлев, 34 (1:0). Крюков, 56 (1:1). Голдобин, 66 (2:1). Петров, 84 (2:2). Снежкин, 88 (3:2).
Судья: Карасев (Псков).
21 апреля. Казань. Стадион "Рубин".
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/russia/junior/2017-2018/