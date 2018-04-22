20:56 22 апреля | Футбол — РФПЛ

"Локомотив" сыграл вничью с "Уфой"

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"Локомотив" сыграл вничью с "Уфой" (0:0) в матче 27-го тура чемпионата России. Железнодорожники продолжают лидировать в турнирной таблице чемпионата России, оторвавшись от ЦСКА, идущего на втором месте, на шесть очков. "Уфа" занимает шестую строчку в таблице.

Чемпионат России

27-й тур

"Локомотив" (Москва) – "Уфа" – 0:0

"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Чорлука (В.Денисов, 89), Пейчинович, Рыбус, Ант.Миранчук (Эдер, 58), Тарасов (Коломейцев, 46), И.Денисов, Ал.Миранчук, Фернандеш, Фарфан.

"Уфа": Беленов, Сухов (Тумасян, 90+5), Неделчару, Аликин, Никитин, Йокич, Стоцкий (Обляков, 84), Карп, Салатич, Игбун, Сысуев (Кротов, 82).

Предупреждения: Неделчару, 21. Игбун, 35. Карп, 43. Чорлука, 52. Гильерме, 77. Беленов, 90+1.

Судьи: ГАЛИМОВ (Улан-Удэ). Глот (Ярославль), Богач (Люберцы).

22 апреля. Москва. Стадион "РЖД Арена".

Локомотив М - Уфа

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 27-й тур
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КОММЕНТАРИИ (32)
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Сибиряк.1974.СМ

Группа ЛЧ это конечно же интересно! Но и бьют там больно. И без усиления и чистки состава никак не обойтись. А посев может жёстким быть если ты не в первой корзине.

22:02 22 апреля

Сибиряк.1974.СМ

Вот ведь всё ж впустую : либо Ледяхов, либо Евсеев родной клуб пощипают (как Парфёнов давеча ).А вобщем, ежели почесному, Спартак своё золото вначале чемпионата слил... В Кубке жиденько и в Европах серенько.Плохой сезон. В составе - полно пассажиров,постоянные травмы... Конечно, если вдруг Локомотив "встанет колом " чемпионство нужно вырывать. Но как же нестабилен и непредсказуем Спартак! И что то совсем невидно молодых пацанов хотя бы на подступах к основе. И это волнует сильно...

21:49 22 апреля

Zerratt_

Про Уфу никто не говорит.. Были вполне мотивированны. Но чтот немножно смелости и раскрепощенности нам не хватило, рисковали маловато. Хотя я один раз за голову схватился, через 10 ног соперника разрезающий пас на своей половине)) ДА и вообще Локо кроме последних 10 минут очень низко сидел при обороне. Не рисковали тоже особо.

21:42 22 апреля

Thomas_Boy_

serzheo ________ Не боись. Ольга Юрьевна своего не упустит.

21:37 22 апреля

serzheo

Тока не говорите мне что секту второй раз за ухи вытащат на первое место, это было бы уже слишком... Все понятно с нашим чемпионатом.

21:28 22 апреля

За Арсеналий с децтва!))

А вообще голливудский сценарий вырисовывается...) Упущен Кубок... но... фортуна возвращает сполна в чемпионате.) Хэппи-энд.) Занавес.) Всем спасибо!))

21:22 22 апреля

Вгыгел

матч был чрезвычайно интересный . особенно понравились операторские находки , никем доселе неиспользованные . это шедевр , новаторство , супер - пупер : как игроки моргают , шлепают беззвучно губами , куда то протягивают руки , завязывают шнурки бутс , чешут головы или чего то другое , тренеры строят уникальные гримассы , арбитры подносят свистки к губам . только из за этих микровидео моментов , никогда прежде невиданных , стоило смотреть этот матч и другие тоже . небывалое мастерство операторов и особенно когда они запечетлевают как игроки сморкаются и плюются на весь экран . прелестное зрелище .

21:20 22 апреля

garry1980

Остались играющие команды. Легче всех возможно играть с Зенитом, там обороны нет от слова совсем. Краснодар не захочет слить 2-й раз подряд. Тула может обыграть на кураже, Божович чудной тренер. Но шансы Спартака очень высоки, у них самый легкий график. Интересно будет глянуть на битву коней с немытыми. Ну и есть ещё один фактор: команды, которым грозит вылет или стыки. Не думаю, что там всё будет просто.

21:19 22 апреля

Thomas_Boy_

Так-то "Спартак" в мае еще и Кубок выиграет, Смока.)))

21:18 22 апреля

За Арсеналий с децтва!))

Золотой гол забивает Глушаков-похороны...)) На 95 минуте с Динамо с 30 метров...))

21:15 22 апреля

Thomas_Boy_

Какое чемпионство "Спартака"? Смока бредит.)))

21:13 22 апреля

hadzipanagis

ПРОГНОЗ - стрелки ему ЗАКРОЮТ краснодар с зенитом, АРСЕНАЛ ПОД ОТКОС бронепоезд ПУСТИТ. если это сделает АРТЕМ ДЗЮБА - ЭТО БУДЕТ ПОЛНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ!!!!!!!!!!! АРТЕМА - В СБОРНУЮ!!!!!!

21:12 22 апреля

За Арсеналий с децтва!))

К тому же выиграть в Питере у Зенита для салдафонов непосильная задача.)) Не верю!)

21:11 22 апреля

rusfed 2.0

Локомотиву играть еще с Краснодаром, Зенитом и Арсеналом. Шанс поживиться хотя бы очком есть только во втором случае

21:11 22 апреля

hadzipanagis

привет всем. иногда кажется, что наш футбол растет, особенно после арсенал-зенит, цска-краснодар, но после локомотив-уфа мысли обратно идут. и это чемпион россии? если это произойдет с локо в этом году, считаю, что это подарок ему от зенита и спартака прежде всего, отдельно от цска. три машины против паровоза - это как? первая машина - проблема с водителем, у второй - плохо с тормозами, у третьей - мотор на предизносе, ВОТ И ПАРОВОЗу на бронепоезде повезло - все стрелки в его пользу стоят. ПРОГНОЗ - стрелки ему переведет краснодар с зенитом, АРСЕНАЛ ПОД ОТКОС ПУСТИТ.

21:09 22 апреля

вояка

Такое ощущение будто локо на ноги гири повесили ... причём всем. Ребята видимо во сне уже золото привидилось .... как - то будет на яву ? Глядите - не проспите чемпионство !

21:09 22 апреля

За Арсеналий с децтва!))

Салдафоны в пролёте!) Даже 2 поражения Локо в 3-х матчах их не спасают.))

21:09 22 апреля

tvorog8088

Чует мое сердце что ЦСКА станет чемпионом, Локо может запросто и Зениту и Краснодару проиграть, еще и с Арсеналом в ничейку скатать, так же и Спартак может очки потерять, и ЦСКА станет чемпионом, будет забавно.

21:08 22 апреля

Капитан Цубаса

не удивлюсь если ЦСКА первым станет ибо Спартак слишком непредсказуем чтоб победить во всех матчах

21:07 22 апреля

За Арсеналий с децтва!))

Зенит должен Спартаку предподнести чемпионство на блюдечке.)) Будет символично и ржачно.))

21:07 22 апреля

Кучук-каучук

И нафига нужно было громить Динамо, что бы потом 4 тайма сухари сушить? Шпалыч ты мазуту что ль обпился?

21:06 22 апреля

егоровпидарас

За Арсеналий с децтва!)) Ничья с привкусом золота Спартака?) 20:58------------------- ЧМОка, тебя привкус желудей в твоём рту тебя не беспокоит?

21:05 22 апреля

redgy

будет эпично в последнем туре проср-ть чемпионство.. а все к этому и идет. позорная игра с немотивированной уфой и нулевым ахматом.. жаль Шпалыча.. вся "надежда" на спартак

21:04 22 апреля

HAZELSAMARA

"Спартак" свой подарок упустил в полуфинале с "Тосно", а два раза подряд выиграть РФПЛ для него слишком жирно будет.

21:03 22 апреля

Никто62

Автобус Семака интересно кем оплачен-Зенитом или Спартаком.У Гинера то денег нет.

21:02 22 апреля

tvorog8088

Будет обидно если Спартак такие подарки упустит, вполне реально выиграть чемпионат.

21:02 22 апреля

Алехандрохорс

ЦСКА: Локо дрожи, мы идём за Победой!

21:01 22 апреля

Vorlod

Ну и ну .Усталой шатающейся походкой Локо бредет к чемпионству.

20:59 22 апреля

Кучук-каучук

ПРИВОКЗАЛЬНАЯ ПАРАША!

20:58 22 апреля

За Арсеналий с децтва!))

Ничья с привкусом золота Спартака?)

20:58 22 апреля

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