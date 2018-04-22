"Локомотив" сыграл вничью с "Уфой" (0:0) в матче 27-го тура чемпионата России. Железнодорожники продолжают лидировать в турнирной таблице чемпионата России, оторвавшись от ЦСКА, идущего на втором месте, на шесть очков. "Уфа" занимает шестую строчку в таблице.
Чемпионат России
27-й тур
"Локомотив" (Москва) – "Уфа" – 0:0
"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Чорлука (В.Денисов, 89), Пейчинович, Рыбус, Ант.Миранчук (Эдер, 58), Тарасов (Коломейцев, 46), И.Денисов, Ал.Миранчук, Фернандеш, Фарфан.
"Уфа": Беленов, Сухов (Тумасян, 90+5), Неделчару, Аликин, Никитин, Йокич, Стоцкий (Обляков, 84), Карп, Салатич, Игбун, Сысуев (Кротов, 82).
Предупреждения: Неделчару, 21. Игбун, 35. Карп, 43. Чорлука, 52. Гильерме, 77. Беленов, 90+1.
Судьи: ГАЛИМОВ (Улан-Удэ). Глот (Ярославль), Богач (Люберцы).
22 апреля. Москва. Стадион "РЖД Арена".
Сибиряк.1974.СМ
Группа ЛЧ это конечно же интересно! Но и бьют там больно. И без усиления и чистки состава никак не обойтись. А посев может жёстким быть если ты не в первой корзине.
22:02 22 апреля
Сибиряк.1974.СМ
Вот ведь всё ж впустую : либо Ледяхов, либо Евсеев родной клуб пощипают (как Парфёнов давеча ).А вобщем, ежели почесному, Спартак своё золото вначале чемпионата слил... В Кубке жиденько и в Европах серенько.Плохой сезон. В составе - полно пассажиров,постоянные травмы... Конечно, если вдруг Локомотив "встанет колом " чемпионство нужно вырывать. Но как же нестабилен и непредсказуем Спартак! И что то совсем невидно молодых пацанов хотя бы на подступах к основе. И это волнует сильно...
21:49 22 апреля
Zerratt_
Про Уфу никто не говорит.. Были вполне мотивированны. Но чтот немножно смелости и раскрепощенности нам не хватило, рисковали маловато. Хотя я один раз за голову схватился, через 10 ног соперника разрезающий пас на своей половине)) ДА и вообще Локо кроме последних 10 минут очень низко сидел при обороне. Не рисковали тоже особо.
21:42 22 апреля
Thomas_Boy_
serzheo ________ Не боись. Ольга Юрьевна своего не упустит.
21:37 22 апреля
serzheo
Тока не говорите мне что секту второй раз за ухи вытащат на первое место, это было бы уже слишком... Все понятно с нашим чемпионатом.
21:28 22 апреля
За Арсеналий с децтва!))
А вообще голливудский сценарий вырисовывается...) Упущен Кубок... но... фортуна возвращает сполна в чемпионате.) Хэппи-энд.) Занавес.) Всем спасибо!))
21:22 22 апреля
Вгыгел
матч был чрезвычайно интересный . особенно понравились операторские находки , никем доселе неиспользованные . это шедевр , новаторство , супер - пупер : как игроки моргают , шлепают беззвучно губами , куда то протягивают руки , завязывают шнурки бутс , чешут головы или чего то другое , тренеры строят уникальные гримассы , арбитры подносят свистки к губам . только из за этих микровидео моментов , никогда прежде невиданных , стоило смотреть этот матч и другие тоже . небывалое мастерство операторов и особенно когда они запечетлевают как игроки сморкаются и плюются на весь экран . прелестное зрелище .
21:20 22 апреля
garry1980
Остались играющие команды. Легче всех возможно играть с Зенитом, там обороны нет от слова совсем. Краснодар не захочет слить 2-й раз подряд. Тула может обыграть на кураже, Божович чудной тренер. Но шансы Спартака очень высоки, у них самый легкий график. Интересно будет глянуть на битву коней с немытыми. Ну и есть ещё один фактор: команды, которым грозит вылет или стыки. Не думаю, что там всё будет просто.
21:19 22 апреля
Thomas_Boy_
Так-то "Спартак" в мае еще и Кубок выиграет, Смока.)))
21:18 22 апреля
За Арсеналий с децтва!))
Золотой гол забивает Глушаков-похороны...)) На 95 минуте с Динамо с 30 метров...))
21:15 22 апреля
Thomas_Boy_
Какое чемпионство "Спартака"? Смока бредит.)))
21:13 22 апреля
hadzipanagis
ПРОГНОЗ - стрелки ему ЗАКРОЮТ краснодар с зенитом, АРСЕНАЛ ПОД ОТКОС бронепоезд ПУСТИТ. если это сделает АРТЕМ ДЗЮБА - ЭТО БУДЕТ ПОЛНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ!!!!!!!!!!! АРТЕМА - В СБОРНУЮ!!!!!!
21:12 22 апреля
За Арсеналий с децтва!))
К тому же выиграть в Питере у Зенита для салдафонов непосильная задача.)) Не верю!)
21:11 22 апреля
rusfed 2.0
Локомотиву играть еще с Краснодаром, Зенитом и Арсеналом. Шанс поживиться хотя бы очком есть только во втором случае
21:11 22 апреля
hadzipanagis
привет всем. иногда кажется, что наш футбол растет, особенно после арсенал-зенит, цска-краснодар, но после локомотив-уфа мысли обратно идут. и это чемпион россии? если это произойдет с локо в этом году, считаю, что это подарок ему от зенита и спартака прежде всего, отдельно от цска. три машины против паровоза - это как? первая машина - проблема с водителем, у второй - плохо с тормозами, у третьей - мотор на предизносе, ВОТ И ПАРОВОЗу на бронепоезде повезло - все стрелки в его пользу стоят. ПРОГНОЗ - стрелки ему переведет краснодар с зенитом, АРСЕНАЛ ПОД ОТКОС ПУСТИТ.
21:09 22 апреля
вояка
Такое ощущение будто локо на ноги гири повесили ... причём всем. Ребята видимо во сне уже золото привидилось .... как - то будет на яву ? Глядите - не проспите чемпионство !
21:09 22 апреля
За Арсеналий с децтва!))
Салдафоны в пролёте!) Даже 2 поражения Локо в 3-х матчах их не спасают.))
21:09 22 апреля
tvorog8088
Чует мое сердце что ЦСКА станет чемпионом, Локо может запросто и Зениту и Краснодару проиграть, еще и с Арсеналом в ничейку скатать, так же и Спартак может очки потерять, и ЦСКА станет чемпионом, будет забавно.
21:08 22 апреля
Капитан Цубаса
не удивлюсь если ЦСКА первым станет ибо Спартак слишком непредсказуем чтоб победить во всех матчах
21:07 22 апреля
За Арсеналий с децтва!))
Зенит должен Спартаку предподнести чемпионство на блюдечке.)) Будет символично и ржачно.))
21:07 22 апреля
Кучук-каучук
И нафига нужно было громить Динамо, что бы потом 4 тайма сухари сушить? Шпалыч ты мазуту что ль обпился?
21:06 22 апреля
егоровпидарас
За Арсеналий с децтва!)) Ничья с привкусом золота Спартака?) 20:58------------------- ЧМОка, тебя привкус желудей в твоём рту тебя не беспокоит?
21:05 22 апреля
redgy
будет эпично в последнем туре проср-ть чемпионство.. а все к этому и идет. позорная игра с немотивированной уфой и нулевым ахматом.. жаль Шпалыча.. вся "надежда" на спартак
21:04 22 апреля
HAZELSAMARA
"Спартак" свой подарок упустил в полуфинале с "Тосно", а два раза подряд выиграть РФПЛ для него слишком жирно будет.
21:03 22 апреля
Никто62
Автобус Семака интересно кем оплачен-Зенитом или Спартаком.У Гинера то денег нет.
21:02 22 апреля
tvorog8088
Будет обидно если Спартак такие подарки упустит, вполне реально выиграть чемпионат.
21:02 22 апреля
Алехандрохорс
ЦСКА: Локо дрожи, мы идём за Победой!
21:01 22 апреля
Vorlod
Ну и ну .Усталой шатающейся походкой Локо бредет к чемпионству.
20:59 22 апреля
Кучук-каучук
ПРИВОКЗАЛЬНАЯ ПАРАША!
20:58 22 апреля
За Арсеналий с децтва!))
Ничья с привкусом золота Спартака?)
20:58 22 апреля