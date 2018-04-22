"Локомотив" сыграл вничью с "Уфой" (0:0) в матче 27-го тура чемпионата России. Железнодорожники продолжают лидировать в турнирной таблице чемпионата России, оторвавшись от ЦСКА, идущего на втором месте, на шесть очков. "Уфа" занимает шестую строчку в таблице.

Чемпионат России

27-й тур

"Локомотив" (Москва) – "Уфа" – 0:0

"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Чорлука (В.Денисов, 89), Пейчинович, Рыбус, Ант.Миранчук (Эдер, 58), Тарасов (Коломейцев, 46), И.Денисов, Ал.Миранчук, Фернандеш, Фарфан.

"Уфа": Беленов, Сухов (Тумасян, 90+5), Неделчару, Аликин, Никитин, Йокич, Стоцкий (Обляков, 84), Карп, Салатич, Игбун, Сысуев (Кротов, 82).

Предупреждения: Неделчару, 21. Игбун, 35. Карп, 43. Чорлука, 52. Гильерме, 77. Беленов, 90+1.

Судьи: ГАЛИМОВ (Улан-Удэ). Глот (Ярославль), Богач (Люберцы).

22 апреля. Москва. Стадион "РЖД Арена".