"Локомотив" сыграл вничью с "Тяньцзинем", Фарфан не забил пенальти

"Локомотив" в товарищеском матче сыграл вничью с "Тяньцзинем" (1:1). В составе российской команды голом на 39-й минуте игры отметился Джефферсон Фарфан. Он же на 18-й минуте встречи не рализовал пенальти.

Отметим, что в составе китайской команды на поле вышли бывший полузащитник "Зенита" Аксель Витсель и экс-нападающий "Милана" Алешандре Пату.

"Локомотив" – "Тяньцзинь" – 1:1 (1:0)

Голы: Фарфан, 39 (1:0). Чжэн Далунь, 52 (1:1).

Нереализованный пенальти: Фарфан, 18 (вратарь).

"Локомотив": Гильерме (Коченков, 46), В.Денисов (Михалик, 46), Пейчинович (Ротенберг, 46), Кверквелия (Чорлука, 46), И.Денисов (Касаев, 46), Фарфан (Фернандеш, 46), Игнатьев (Баринов, 46), Коломейцев (Галанин, 46), Ал.Миранчук (Ари, 46), Ант.Миранчук (Корян, 46), Эдер (Лысов, 46).