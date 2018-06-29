"Локомотив" сыграл вничью "Аустрией" благодаря голу Жемалетдинова

"Локомотив" в товарищеском матче сыграл вничью "Аустрией" со счетом 1:1. В составе российской команды отличился Рифат Жемалетдинов.

Напомним, железнодорожники с 21 июня по 4 июля проводят тренировочный сбор в австрийском Бад Кляйнкирххайме.

Жемалетдинов вернулся в "Локомотив" спустя два года. Об этом железнодорожники объявили на своем официальном сайте 23 июня. 21-летний форвард подписал с московском клубом долгосрочный контракт.



В прошедшем чемпионате России Жемалетдинов, который является воспитанником "Локомотива", провел за "Рубин" 21 матч, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. В сезоне-2015/16 он провел за основной состав железнодорожников 6 матчей и забил 2 гола.

Товарищеский матч

"Аустрия" К (Австрия) - "ЛОКОМОТИВ" (Россия) - 1:1 (1:1)

Голы: - , 22 (1:0). Жемалетдинов, 35 (1:1).

29 июня. Бад-Клайнкирххайм. Стадион "Sportarena Bad Kleinkirchheim".