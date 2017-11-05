"Локомотив" сыграет в белом, ЦСКА - в синем

"Локомотив" и ЦСКА определились с игровой формой на матч 16-го тура чемпионата России. Железнодорожники выйдут на поле в белой экипировке, их голкипер – в черной.
Армейцы сыграют в синей форме, их вратарь – в зеленой.
Матч "Локомотив" – ЦСКА состоится сегодня на стадионе "РЖД Арена" и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
👕Форма команд на сегодняшнее #дерби @fclokomotiv 🆚 @pfc_cska #ЛокоЦСКА #16тур #РФПЛ pic.twitter.com/adGZDjAuSj– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 5 ноября 2017 г.