10:26 | Футбол — РФПЛ

"Локомотив" сыграет в белом, ЦСКА - в синем


"Локомотив" и ЦСКА определились с игровой формой на матч 16-го тура чемпионата России. Железнодорожники выйдут на поле в белой экипировке, их голкипер – в черной.

Армейцы сыграют в синей форме, их вратарь – в зеленой.

Матч "Локомотив" – ЦСКА состоится сегодня на стадионе "РЖД Арена" и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

Опрос

Как закончится матч 16-го тура премьер-лиги "Локомотив" - ЦСКА?
голосовать
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 16-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий