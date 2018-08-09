"Локомотив" сыграет с "Ромой", "Иокогамой" и "Гамбургом"

Прошедший в России ЧМ-2018 значительно добавил интереса к нашей стране в мировом футбольном сообществе. Вслед за взрослыми сборными в Москве из разных стран Европы и Азии соберутся молодежные команды.

В период с 15 по 19 августа на "РЖД Арене" они разыграют международный UTLC Cup – Young Eurasian Stars 2018.

Состав участников кубка очень представительный. В гости к "Локомотиву" приедут итальянская "Рома", чешская "Спарта", немецкий "Гамбург", китайский "Ханчжоу Гринтаун", белорусский БАТЭ, "Астана" из Казахстана и японская "Иокогама Маринос". "Иокогама" станет первым клубом своей страны, выступившим в России.

Стартует UTLC Cup 2018 с официальной пресс-конференции, 15 августа пройдет церемония открытия и первые матчи, а финал будет разыгран на "РЖД Арене" 19 августа, где в этот день состоится развлекательный фестиваль для болельщиков "ЛокоЛэнд".