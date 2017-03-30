"Локомотив" сыграет на "Фиште"?

"Локомотив" может провести несколько матчей на сочинском стадионе "Фишт" в период между Кубком конфедераций-2017 и чемпионатом мира-2018. Об этом заявила министр физкультуры и спорта Краснодарского края Людмила Чернова. Представители московского клуба пока никак не прокомментировали это высказывание.

– Позавчера поступил вопрос от футбольного клуба "Локомотив" о рассмотрении возможности проведения тренировок и игр на стадионе. Люди побывали на стадионе, посмотрели, и им очень понравилось, – цитирует ТАСС Чернову.