15:39 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Локомотив" сыграет на "Фиште"?

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"Локомотив" может провести несколько матчей на сочинском стадионе "Фишт" в период между Кубком конфедераций-2017 и чемпионатом мира-2018. Об этом заявила министр физкультуры и спорта Краснодарского края Людмила Чернова. Представители московского клуба пока никак не прокомментировали это высказывание.

Позавчера поступил вопрос от футбольного клуба "Локомотив" о рассмотрении возможности проведения тренировок и игр на стадионе. Люди побывали на стадионе, посмотрели, и им очень понравилось, – цитирует ТАСС Чернову.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4139709

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