"Локомотив" стал обладателем премии "Лига fair play" в октябре

Перед матчем 16-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и ЦСКА железнодорожников наградят премией "Лига fair play", которую клуб получил в октябре. В этом сезоне лауреатами премии дважды становился "Краснодар", а также "Тосно".
Напомним, что матч "Локомотив" - ЦСКА состоится 5 ноября, начало игры - в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.
Цель премии "Лига Fair Play", учрежденной Российской футбольной премьер-лигой и генеральным партнером чемпионата России по футболу – букмекерской компанией "Лига Ставок" – продвижение идей и принципов fair play, в основе которых – уважение к соперникам, судьям, официальным лицам матча и болельщикам. Премия вручается по итогам каждого месяца команде, демонстрирующей самые высокие показатели Честной Игры.
Методика оценки поведения команд рекомендована УЕФА для профессиональных футбольных лиг, а анализ матчей по системе fair play осуществляется делегатом матча и отображается в соответствующем рапорте.
Победитель определяется на основании оценок по шести основным параметрам fair play:
– желтые и красные карточки;
– зрелищность матча;
– уважение к сопернику;
– уважение к судьям;
– поведение представителей команд;
– поведение болельщиков.
Команда, набравшая наибольший средний балл во всех матчах чемпионата, получит Премию "Лига fair play" сезона-2017/18.