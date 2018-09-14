20:13 | Футбол — РПЛ

"Локомотив" сравнял счет в матче с "Динамо". Соперник протестовал

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"Локомотив" сравнял счет в матче 7-го тура РПЛ против "Динамо".

На 32-й минуте гол забил полузащитник Антон Миранчук

При этом бело-голубые пытались оспорить взятие ворот, указывая на то, что в ходе атаки соперник попал во "вне игры".

Локомотив - Динамо

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