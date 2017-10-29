23:22 | Футбол — РФПЛ

"Локомотив": "Спасибо за теплый прием, Город Победителей"

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Игроки "Локомотива" вернулись в Москву после победы над "Зенитом" в матче 15-го тура чемпионата России (3:0). Железнодорожники обогнали питерский клуб и завершили первый круг лидерами турнирной таблицы.

"Мы в Москве! Спасибо за теплый прием, Город Победителей", - говорится в сообщении "Локо" в официальном Твиттере.

Хэштегом #ГородПобедителей "Зенит" традиционно обозначает Санкт-Петербург.

Зенит - Локомотив

 

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 15-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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П_о_в_а_р

Лол. Так толсто троллить. Не стыдно?

23:34