"Локомотив": "Спасибо за теплый прием, Город Победителей"

Игроки "Локомотива" вернулись в Москву после победы над "Зенитом" в матче 15-го тура чемпионата России (3:0). Железнодорожники обогнали питерский клуб и завершили первый круг лидерами турнирной таблицы.
"Мы в Москве! Спасибо за теплый прием, Город Победителей", - говорится в сообщении "Локо" в официальном Твиттере.
Хэштегом #ГородПобедителей "Зенит" традиционно обозначает Санкт-Петербург.
Мы в Москве! Спасибо за теплый приём, #ГородПобедителей 😉 pic.twitter.com/5QRhwp4zNR– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 29 октября 2017 г.
П_о_в_а_р
Лол. Так толсто троллить. Не стыдно?
23:34