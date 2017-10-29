"Локомотив": "Спасибо за теплый прием, Город Победителей"

Игроки "Локомотива" вернулись в Москву после победы над "Зенитом" в матче 15-го тура чемпионата России (3:0). Железнодорожники обогнали питерский клуб и завершили первый круг лидерами турнирной таблицы.

"Мы в Москве! Спасибо за теплый прием, Город Победителей", - говорится в сообщении "Локо" в официальном Твиттере.

Хэштегом #ГородПобедителей "Зенит" традиционно обозначает Санкт-Петербург.