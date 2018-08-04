"Локомотив" – "Спартак". Второй тур РПЛ. Трансляция – в 19.00

В эти выходные пройдет 2-й тур чемпионата России по футболу. И второй тур дарит крутую вывеску – столичное дерби между "Локомотивом" и "Спартаком". Железнодорожники в субботу на "РЖД Арене" примут красно-белых. Встреча начнется в 19.00 по Москве. Соперники по-разному стартовали в сезоне – "Локо" проиграл Суперкубок ЦСКА и не смог разобраться с "Уфой" (0:0), а спартаковцы с минимальным счетом победили "Оренбург". Кто будет сильнее теперь?

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Локомотив" – "Спартак".

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Прямой эфир "Локомотив" – "Спартак".