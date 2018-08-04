"Локомотив" – "Спартак". РПЛ. Трансляция – в 19.00

На прошлой неделе начался новый сезон для клубов российской премьер-лиги. В прошлые выходные состоялся 1-й тур, а в эти пройдет 2-й. Главным матчем тура будет встреча "Локомотива" и "Спартака". Он запланирован на эту субботу, место проведения – московская "РЖД Арена", стартовый свисток прозвучит в 19.00. Команды по-разному стартовали в сезоне – "Локо" проиграл Суперкубок ЦСКА и не смог разобраться с "Уфой", а спартаковцы с минимальным счетом победили "Оренбург".

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Локомотив" – "Спартак".

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Прямой эфир "Локомотив" – "Спартак".