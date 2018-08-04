"Локомотив" – "Спартак": прямая трансляция – в 19.00

Сегодня на чемпионате мира в России состоится второй полуфинал между Хорватией и Англией. Эта встреча состоится в Москве на стадионе "Лужники" и начнется в 21.00 по местному времени. Накануне, напомним, a главный матч турнира вышла Франция, которая с минимальным счетом победила Бельгию.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Локомотив" – "Спартак".

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Прямой эфир "Локомотив" – "Спартак".