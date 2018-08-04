"Локомотив" – "Спартак": прямая трансляция

В прошлом месяце стартовал чемпионат России по футболу-2018/19. Уже состоялся первый тур, а в этот уик-энд состоится второй. Главной его игрой станет встреча "Локомотива" и "Спартака". Она пройдет в субботу в Москве на стадионе "РЖД Арена" и начнется в 19.00 по местному времени. Чемпион и бронзовый призер начали сезон по-разному – "Локо" проиграл Суперкубок ЦСКА и не смог разобраться с "Уфой", а спартаковцы с минимальным счетом победили "Оренбург".

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Локомотив" – "Спартак".

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Прямой эфир "Локомотив" – "Спартак".