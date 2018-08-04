"Локомотив" – "Спартак". Прогноз Кафельникова

Экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион по теннису, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников – о матче 2-го тура РПЛ между "Локомотивом" и "Спартаком", который состоится сегодня на "РЖД Арене" в 19.00 мск.

– Не знаю, как будет развиваться матч, но как болельщик "Спартака" буду ждать победы своего любимого клуба, – сказал Кафельников.

– Есть ли смысл красно-белым экономить силы перед ПАОК?

– Думаю, нет. Людей хватает на то, чтобы равноценно провести обе встречи, сейчас нет кадровых проблем. Необходимо ставить боевой состав.

– У "Локомотива" проблемы в атаке. "Спартак" может этим воспользоваться?

– Меньше всего хочу думать о "Локо", он меня не интересует. Но рассчитываю, что мы воспользуемся этим недостатком, и проявим свое мастерство. Уверен, что класс "Спартака" намного выше, чем у соперника.

– Даже так?

– И по подбору игроков, и по уровню фанатской поддержки. Думаю, что 2/3 аудитории в Черкизове составят болельщики красно-белых.

– На какой счет поставите?

– "Спартак" победит – 2:1. (Арман МКРТЧЯН)