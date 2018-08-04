"Локомотив" – "Спартак". Прогноз Булыкина

Бывший нападающий "Локомотива", "Динамо" и сборной России Дмитрий Булыкин – о матче 2-ого тура РПЛ между "Локомотивом" и "Спартаком", который состоится сегодня на "РЖД Арене" в 19.00.

– Команды начнут осторожно, но у обоих соперников в составах собраны настоящие профессионалы, поэтому думаю, что порадуют болельщиков голами, – сказал Булыкин. – Все-таки это уже не первый тур и команды захотят владеть инициативой и победить.

– У "Локомотива" проблема с форвардами – Фарфан участвовал в ЧМ-2018, Эдер пока пока не впечатляет. Кто будет забивать?

– В составе есть игроки, которые способны завершать атаки одним касанием, превращать любой удар в забитый мяч.

– "Спартаку" предстоит поездка в Салоники на встречу с ПАОК. "Локо" – тот клуб, против которого можно экономить силы?

– Все футболисты готовятся к ближайшему матчу. Сейчас начало чемпионата и вряд ли кто-то думает об играх, которые будут потом.

– Каким, на ваш взгляд, станет итог дерби?

– Хотелось бы, чтобы "Локомотив" победил. Допустим, со счетом 2:1. (Арман МКРТЧЯН)