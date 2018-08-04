"Локомотив" – "Спартак". Прогноз Бояринцева

Бывший полузащитник "Спартака" Денис Бояринцев дал свой прогноз на матче 2-го тура РПЛ с "Локомотивом". По его словам, будет ничья. Встреча пройдет сегодня на "РЖД Арене" и начнется в 19.00.

– Думаю, команды станут осторожничать, – считает Бояринцев. – "Локомотив" только вкатывается в сезон, у "Спартака" уже есть одна победа. Не верю, что красно-белые сразу понесутся забивать. На первых минутах будет разведка, команды прощупают друг друга, а потом, если кому-то удастся забить быстрый гол, то, конечно, увидим более открытый футбол.

– Игра с ПАОК в середине недели скорректирует планы "Спартака"?

– Нет. Давно уже и там, и в других ведущих клубах хорошие обоймы, поэтому не считаю, что из-за предстоящих встреч в Лиге чемпионов "Спартак" даст кому-то отдохнуть. Абсолютно нормальная ситуация, оба соперника полностью сконцентрируются на дерби.

– "Локомотиву" из-за нехватки атакующих игроков не стоит действовать от обороны?

– Там есть прекрасные созидатели, которые могут комбинировать и компенсировать отсутствие какого-то ярко выраженного креативщика, поэтому "Спартаку" точно не будет легко в обороне. Думаю, что нулевой ничьей матч не закончится. Забьют и те, и другие.

– Ваш прогноз?

– Ничья – 2:2. (Арман МКРТЧЯН)