"Локомотив" – "Спартак". Мнение арбитра: был ли пенальти в ворота хозяев

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал "СЭ" спорный момент в матче 2-го тура РПЛ между "Локомотивом" и "Спартаком" (0:0), когда после единоборства Игоря Денисова с Зе Луишем судья Владимир Москалев назначил штрафной, а не 11-метровый.

– Был пенальти в том моменте?

– Не было.

– Как оцените судейство?

– Было много моментов с той и с другой стороны, которые трактовались по-разному. Из-за этого произошло много перепалок с арбитром. Есть комплекс причин, почему так происходит, поэтому не хочу вдаваться в подробности. На чемпионате мира тоже наблюдались аналогичные ошибки. Поэтому ждем, когда арбитры почувствуют тонус и войдут в форму. Надеюсь, это произойдет к следующему туру. (Арман МКРТЧЯН)