"Локомотив" - "Спартак": котировки букмекеров

В субботу, 4 августа, в Москве пройдет матч 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Локомотивом" и "Спартаком". Игру принимает стадион "РЖД Арена". Начало встречи – 19.00 по московскому времени.

Winline оценивает шансы "Локомотива" на успех с коэффициентом 2,93, а "Спартака" – 2,74. Ничья оценивается с коэффициентом 3,23.

Знаешь, кто победит и каким будет счет? Коэффициенты Winline – здесь.

"Локомотив" - "Спартак": РПЛ, 2-й тур, 4 августа 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 19.00 (время московское)