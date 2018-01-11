"Локомотив" собрался на медосмотр в Москве

Лидер российского чемпионата "Локомотив" сегодня вышел из отпуска и собрался на медобследование в Москве. В клинику на Иваньковском шоссе уже приехали Михаил Лысов, Алексей и Антон Миранчуки, Игорь Денисов, Виталий Денисов, Борис Ротенберг, Антон Коченков, Александр Коломейцев, Амир Натхо, Мачей Рыбус, Соломон Кверквелия, а также бразильский нападающий Ари, который восстановился от травмы.

Отметим, что часть игроков (например, Дмитрий Тарасов) сегодня же проходит медосмотр в другом центре в Лужниках.

Первый сбор железнодорожников пройдет с 12 по 28 января в Марбелье. Футболисты на сборе проведут три контрольные игры.

Напомним, "Локомотив" лидирует в турнирной таблице чемпионата России, опережая ближайшего преследователя "Зенит" на 8 очков. (Михаил ГОНЧАРОВ)