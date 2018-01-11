"Локомотив" собрался на медосмотр в Москве

Лидер российского чемпионата "Локомотив" сегодня вышел из отпуска и собрался на медобследование в Москве. В клинику на Иваньковском шоссе уже приехали Михаил Лысов, Алексей и Антон Миранчуки, Игорь Денисов, Виталий Денисов, Борис Ротенберг, Антон Коченков, Александр Коломейцев, Амир Натхо, Мачей Рыбус, Соломон Кверквелия, а также бразильский нападающий Ари, который восстановился от травмы.
Отметим, что часть игроков (например, Дмитрий Тарасов) сегодня же проходит медосмотр в другом центре в Лужниках.
Первый сбор железнодорожников пройдет с 12 по 28 января в Марбелье. Футболисты на сборе проведут три контрольные игры.
Напомним, "Локомотив" лидирует в турнирной таблице чемпионата России, опережая ближайшего преследователя "Зенит" на 8 очков. (Михаил ГОНЧАРОВ)
Локомотив вышел из отпуска. Миранчуки, Ари, Лысов и компания проверяют здоровье перед золотым (?) финишным рывком ;) pic.twitter.com/l2qmrFUYWY– Mike Goncharov (@gribo4ki) 11 января 2018 г.
- Ари / Арикленес да Силва Феррейра
- Дмитрий Тарасов (футбол)
- Локомотив М (футбол)
- Александр Коломейцев
- Игорь Денисов
- Соломон Кверквелия
- Мачей Рыбус
- Виталий Денисов
- Алексей Миранчук
- Борис Ротенберг-мл.
- Антон Миранчук
- Антон Коченков
- Амир Натхо
- Михаил Лысов
баламошка
Наконец-то хоть бабушки смогут посмотреть в глаза представителям ненавистного РЖД, пока те стоят рядом с ними в очереди поликлиники.
11:06