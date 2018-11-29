"Локомотив" соболезнует Михалику в связи со смертью отца

"Локомотив" в официальном Твиттере выразил соболезнования защитнику Тарасу Михалику, у которого умер отец. Сегодня стало известно, что Владимир Михалик был обнаружен мертвым на берегу реки Стоход близ поселка Любешев. Причина смерти не установлена.

"29 ноября скончался Владимир Михалик – отец защитника "Локомотива" Тараса Михалика.

ФК "Локомотив" выражает соболезнования Тарасу и его семье", – говорится в сообщении клуба.