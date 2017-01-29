"Локомотив" снова намекнул на подписание Фарфана

"Локомотив" на своей странице в твиттере вновь намекнул на подписание контракта с нападающим Джефферсоном Фарфаном. Железнодорожники опубликовали видеоролик, в котором новичок встречается с президентом клуба Ильей Геркусом. Лицо футболиста скрыто от зрителя. Ранее пресс-служба команды Юрия Семина выложила ролик с печатью футболки с 8-м номером. По информации "СЭ", перуанский форвард будет заявлен в РФПЛ именно под этим номером.

Накануне 32-летний футболист и сам намекнул на переход в "Локомотив", опубликовав на своей странице в Instagram постер фильма "Железнодорожник".

Нападающий летом 2015 года был продан "Шальке" в "Аль-Джазиру", однако осенью этого года клуб покинул и с тех пор новую команду себе не нашел. Вместе с немецкой командой до этого он выиграл Кубок Германии, а ранее с ПСВ четырежды побеждал в чемпионате Голландии.