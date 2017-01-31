Президент "Локомотива" Илья Геркус не стал скрывать, что его клуб следит за ситуацией с форвардом ЦСКА Кириллом Панченко, который выступает за "Динамо" на правах аренды и может быть выкуплен бело-голубыми. При этом он сообщил, что помимо Джефферсона Фарфана красно-зеленым требуется еще один сильный исполнитель в линию атаки.

– Вокруг Кирилла непростая ситуация. Следим за ней. Больше сказать ничего не могу. Оставим завесу тайны не открытой, – отметил Геркус в эфире программы "Переходный период". - Мы рады подписать Фарфана. И он не так долго был без игровой практики, выступал еще осенью. Он не по игровым причинам покинул свой предыдущий клуб, а из-за разногласий в контракте. Не секрет, что мы искали усиления на правый фланг из-за ухода Самедова​. Искали замену ему, и одним из вариантов был Джеф. Мы уверены, что он покажет качественный футбол уже в ближайших играх. Он универсальный игрок высокого уровня – может играть на обоих флангах, центральным нападающим, в оттяжке, много забивает. Тем не менее, продолжаем искать еще одного сильного центрфорварда.