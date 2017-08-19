"Локомотив": "Самый лучший матч! Эта победа над "Спартаком" войдет в историю!"

"Локомотив" на своем официальном сайте опубликовал отчет о гостевом матче 7-го тура премьер-лиги против "Спартака" (4:3). Железнодорожники вырвали победу в дерби, уступая 0:2 после первого тайма.

Приводим часть этого отчета, который называется: "Самый лучший матч!".

… Интригу в игру вернул Самедов. Перед свистком на перерыв Александр заработал вторую желтую карточку за симуляцию. "Спартак" остался вдесятером.

Сразу после перерыва Семин снял с игры Тарасова и Рыбуса, заменив их на Виталия Денисова и Антона Миранчука. И началась жара. Уже на 47-й минуте забил Баринов, замкнувший навес Фернандеша с фланга.

После этого "Локомотив" просто вдавил "Спартак" в штрафную и с десяток минут штурмовал ворота. Когда казалось, что красно-белые справились с давлением гостей, Фернандеш шикарной передачей нашел Алексея Миранчука на дальней штанге, который исполнил второй гол.

За четыре минуты до конца третий гол забил Коломейцев, вместе с Фарфаном и Миранчуком поймавший "Спартак" на контратаке.

Казалось, что игра на этом завершена, но все только начиналось. Уже в добавленное время Фернандеш притормозил очередную контратаку, обыграл защитника и метров с 35 зарядил по воротам.

4:2, но уже в следующей атаке забил Промес, а на последний навес в нашу штрафную пришел даже Селихов. К счастью, безрезультатно.

"Локомотив" прервал 12-матчевую победную серию "Спартака" на домашнем стадионе и вписал эту игру в историю.