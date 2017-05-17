18:45 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Локомотив": "Самое долгожданное событие перерыва матча с "Уралом" – танец майонеза"

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"Локомотив" пошутил над рекламной акцией в перерыве матча 29-го тура чемпионата России с "Уралом". На поле стадиона "СКБ-Банк Арена" после первого тайма ростовые куклы майонеза исполнили танец. 

"Самое долгожданное событие перерыва матча с "Уралом" – танец майонеза и сметаны!" - говорится в сообщении на официальной странице "Локомотива" в Твиттере.

Трансляция матча "Урал" - "Локомотив"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 29-й тур
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