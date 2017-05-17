"Локомотив": "Самое долгожданное событие перерыва матча с "Уралом" – танец майонеза"

"Локомотив" пошутил над рекламной акцией в перерыве матча 29-го тура чемпионата России с "Уралом". На поле стадиона "СКБ-Банк Арена" после первого тайма ростовые куклы майонеза исполнили танец.
"Самое долгожданное событие перерыва матча с "Уралом" – танец майонеза и сметаны!" - говорится в сообщении на официальной странице "Локомотива" в Твиттере.
Трансляция матча "Урал" - "Локомотив"
Самое долгожданное событие перерыва матча #УралЛоко – танец майонеза и сметаны! pic.twitter.com/EulO7jRR1O– ФК Локомотив (@fclm_official) 17 мая 2017 г.