"Локомотив": "Самое долгожданное событие перерыва матча с "Уралом" – танец майонеза"

"Локомотив" пошутил над рекламной акцией в перерыве матча 29-го тура чемпионата России с "Уралом". На поле стадиона "СКБ-Банк Арена" после первого тайма ростовые куклы майонеза исполнили танец.

"Самое долгожданное событие перерыва матча с "Уралом" – танец майонеза и сметаны!" - говорится в сообщении на официальной странице "Локомотива" в Твиттере.

Трансляция матча "Урал" - "Локомотив"