19:44 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Локомотив": руководство клуба полностью доверяет Семину

Юрий СЕМИН. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Юрий СЕМИН. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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В "Локомотиве" опровергли информацию о вероятной смене главного тренера команды Юрия Семина. Ранее в СМИ появились слухи о том, что судьба Семина зависит от исхода предстоящего матча 16-го тура премьер-лиги с "Томью".

– Информация о том, что судьба главного тренера зависит от исхода предстоящего матча с "Томью", не соответствует действительности. Вопрос так не ставится в принципе. Руководство клуба полностью доверяет главному тренеру и рассматривает перспективу сотрудничества как долгосрочную, – заявили в пресс-службе ФК "Локомотив". (Дмитрий СИМОНОВ)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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karlikf1

Сегодня доверяют, завтра уже не доверяют.

20:03

karlikf1

Заявление пресс-службы ничего не значит. Ни в Локомотиве, ни в Спартаке, ни в Реале, ни где-бы то ни было. Сегодня доверяют, завтра наутро перестанут доверять. У них там в большом футболе разговор короткий.

19:58

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