"Локомотив": руководство клуба полностью доверяет Семину

В "Локомотиве" опровергли информацию о вероятной смене главного тренера команды Юрия Семина. Ранее в СМИ появились слухи о том, что судьба Семина зависит от исхода предстоящего матча 16-го тура премьер-лиги с "Томью".

– Информация о том, что судьба главного тренера зависит от исхода предстоящего матча с "Томью", не соответствует действительности. Вопрос так не ставится в принципе. Руководство клуба полностью доверяет главному тренеру и рассматривает перспективу сотрудничества как долгосрочную, – заявили в пресс-службе ФК "Локомотив". (Дмитрий СИМОНОВ)