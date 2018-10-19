"Локомотив" - "Ростов": Крыховяк и Паршивлюк сыграют с первых минут

"Локомотив" и "Ростов" объявили составы на матч 11-го тура РПЛ. С первых минут встречу начнут хавбек железнодорожников Гжегож Крыховяк и защитник дончан Сергей Паршивлюк.

Состав "Локомотива": Гильерме - Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, Хеведес - Денисов, Баринов, Фернандеш, Крыховяк, Ан. Миранчук - Ал. Миранчук.

Запасные: Медведев, Коченков, Идову, Ротенберг, Михалик, Лысов, Маргасов, Лапшов, Куликов, Тарасов, Жемалетдинов, Тугарев.

Состав "Ростова": Абаев - Вилюш, Сигурдссон, Ингасон, Паршивлюк - Скопинцев, Салетрос Юсупов, Гулиев - Ионов, Сигурдарсон.

Запасные: Песьяков, Щадин, Калачев, Хаджикадунич, Кьяртанссон, Зуев, Шомуродов, Майер, Логашов.

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