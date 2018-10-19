"Локомотив" разменял сто очков в играх с "Ростовом"

"Локомотив" в 29-й раз обыграл "Ростов" в рамках высшего российского дивизиона. По трехочковой системе (которая была введена в чемпионате с 1995 года) железнодорожники набрали в противостоянии с южанами 102 очка.
Только одна команда играла с соперником более продуктивно – "Спартак" в играх с "Крыльями" взял 108 баллов. (Кирилл Бурдаков)
Команда, набравшие более 80 очков с одним соперником в чемпионате России
|
Клуб
|
Соперник
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
Спартак
|
Кр.Советов
|
48
|
33
|
9
|
6
|
99-38
|
108
|
Локомотив
|
Ростов
|
49
|
29
|
15
|
5
|
79-33
|
102
|
Спартак
|
Ростов
|
49
|
30
|
9
|
10
|
87-51
|
99
|
Спартак
|
Динамо
|
53
|
27
|
17
|
9
|
96-62
|
98
|
Локомотив
|
Кр.Советов
|
47
|
27
|
10
|
10
|
65-34
|
91
|
ЦСКА
|
Ростов
|
49
|
27
|
9
|
13
|
81-40
|
90
|
ЦСКА
|
Кр.Советов
|
47
|
26
|
11
|
10
|
80-40
|
89
|
Локомотив
|
Динамо
|
53
|
24
|
15
|
14
|
92-71
|
87
|
Спартак
|
Локомотив
|
55
|
23
|
14
|
18
|
84-61
|
83
|
Локомотив
|
ЦСКА
|
56
|
24
|
10
|
22
|
63-74
|
82
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