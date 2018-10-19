23:47 19 октября | Футбол — РПЛ

"Локомотив" разменял сто очков в играх с "Ростовом"

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"Локомотив" в 29-й раз обыграл "Ростов" в рамках высшего российского дивизиона. По трехочковой системе (которая была введена в чемпионате с 1995 года) железнодорожники набрали в противостоянии с южанами 102 очка.

Только одна команда играла с соперником более продуктивно – "Спартак" в играх с "Крыльями" взял 108 баллов. (Кирилл Бурдаков)

Команда, набравшие более 80 очков с одним соперником в чемпионате России

Клуб

Соперник

И

В

Н

П

М

О

Спартак

Кр.Советов

48

33

9

6

99-38

108

Локомотив

Ростов

49

29

15

5

79-33

102

Спартак

Ростов

49

30

9

10

87-51

99

Спартак

Динамо

53

27

17

9

96-62

98

Локомотив

Кр.Советов

47

27

10

10

65-34

91

ЦСКА

Ростов

49

27

9

13

81-40

90

ЦСКА

Кр.Советов

47

26

11

10

80-40

89

Локомотив

Динамо

53

24

15

14

92-71

87

Спартак

Локомотив

55

23

14

18

84-61

83

Локомотив

ЦСКА

56

24

10

22

63-74

82
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