"Локомотив" разменял сто очков в играх с "Ростовом"

"Локомотив" в 29-й раз обыграл "Ростов" в рамках высшего российского дивизиона. По трехочковой системе (которая была введена в чемпионате с 1995 года) железнодорожники набрали в противостоянии с южанами 102 очка.

Только одна команда играла с соперником более продуктивно – "Спартак" в играх с "Крыльями" взял 108 баллов. (Кирилл Бурдаков)

Команда, набравшие более 80 очков с одним соперником в чемпионате России