"Локомотив" разгромил "Урал" в молодежном первенстве, "Краснодар" победил "Динамо"

"Локомотив" в матче 22-го тура молодежного первенства премьер-лиги в гостях разгромил "Урал" со счетом 4:1. Дубль оформил Геворк Саркисян.

В другой встрече этого тура "Краснодар" на чужом поле победил "Динамо" со счетом 2:1. Победный гол забил Арутюн Григорян.

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22-й тур

"Урал" - "Локомотив" (Москва) - 1:4 (0:2)

Голы: Глушков, 22 (0:1). Саркисян, 26 (0:2). Саркисян, 56 (0:3). Татаринов, 63 (1:3). Поникаров, 69 (1:4).

Судья: Захаров (Москва).

10 марта. Екатеринбург. Стадион "Манеж "Урал"".

"Динамо" (Москва) - "Краснодар" - 1:2 (0:1)

Голы: Кутовой, 32 (0:1). Григорян, 76 (0:2). Агеев, 90+1 (1:2).

Судья: Цыганок (Владивосток).

10 марта. Химки. Стадион "Новогорск-Динамо".