"Локомотив" разгромил "Оренбург" в прощальном матче Лоськова

В матче 28-го тура чемпионата России "Локомотив" на своем поле крупно обыграл "Оренбург" – 4:0. Дубль оформил Ари, гол и две результативные передачи записал на свой счет Мануэл Фернандеш.
Эта игра стала последней в карьере легенды железнодорожников Дмитрия Лоськова. 43-летний ветеран вышел в старте хозяев, установив рекорд чемпионатов России по количеству проведенных сезонов, и был заменен на 13-й минуте.
После победы "Локо" поднялся на седьмое место в таблице. "Оренбург" остался на 13-й строчке. Напомним, что следующим соперником столичной команды станет "Урал", с которым железнодорожники встречались в финале Кубка России. Тот матч завершился массовой дракой.
Чемпионат России
Премьер-лига
28-й тур
"Локомотив" (Москва) – "Оренбург" – 4:0 (1:0)
Голы: Ари, 37 (1:0). Ари, 50 (2:0). Михалик, 72 (3:0). Фернандеш, 85 (4:0).
"Локомотив": Гильерме, Пейчинович, Михалик, Кверквелия, Игнатьев (Ротенберг, 81), Майкон, И.Денисов, Тарасов, Лоськов (Ал.Миранчук, 13), Фернандеш, Ари (Ант.Миранчук, 73).
"Оренбург": Руденко, Малых, Андреев, Сиваков, Полуяхтов, Парняков (Ефремов, 78), Афонин (Воробьев, 58), Драгун, Георгиев, Дюриш (Коронов, 69), Лобжанидзе.
Предупреждения: Георгиев, 16. Тарасов, 32.
Судьи: ЛЕВНИКОВ (Санкт-Петербург). Березнев, Усачев (все Ростов-на-Дону).
13 мая. Москва. Стадион "Локомотив".
Трансляция матча "Локо" – "Оренбург"
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fclm_official#НашФутбол #РФПЛ. 28-й тур. #ЛокоОренбург 1:0 37' Ари pic.twitter.com/DESp3rpYLC– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 13 мая 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fclm_official#НашФутбол #РФПЛ. 28-й тур. #ЛокоОренбург 2:0 50' Ари (дубль) pic.twitter.com/sZ0Bl0JziY– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 13 мая 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fclm_official #НашФутбол #РФПЛ. 28-й тур. #ЛокоОренбург 4:0 85' Мануэл Фернандеш pic.twitter.com/SRzbPS9RSX– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 13 мая 2017 г.