"Локомотив" разгромил "Оренбург" в прощальном матче Лоськова

В матче 28-го тура чемпионата России "Локомотив" на своем поле крупно обыграл "Оренбург" – 4:0. Дубль оформил Ари, гол и две результативные передачи записал на свой счет Мануэл Фернандеш.

Эта игра стала последней в карьере легенды железнодорожников Дмитрия Лоськова. 43-летний ветеран вышел в старте хозяев, установив рекорд чемпионатов России по количеству проведенных сезонов, и был заменен на 13-й минуте.

После победы "Локо" поднялся на седьмое место в таблице. "Оренбург" остался на 13-й строчке. Напомним, что следующим соперником столичной команды станет "Урал", с которым железнодорожники встречались в финале Кубка России. Тот матч завершился массовой дракой.

Чемпионат России

Премьер-лига

28-й тур

"Локомотив" (Москва) – "Оренбург" – 4:0 (1:0)

Голы: Ари, 37 (1:0). Ари, 50 (2:0). Михалик, 72 (3:0). Фернандеш, 85 (4:0).

"Локомотив": Гильерме, Пейчинович, Михалик, Кверквелия, Игнатьев (Ротенберг, 81), Майкон, И.Денисов, Тарасов, Лоськов (Ал.Миранчук, 13), Фернандеш, Ари (Ант.Миранчук, 73).

"Оренбург": Руденко, Малых, Андреев, Сиваков, Полуяхтов, Парняков (Ефремов, 78), Афонин (Воробьев, 58), Драгун, Георгиев, Дюриш (Коронов, 69), Лобжанидзе.

Предупреждения: Георгиев, 16. Тарасов, 32.

Судьи: ЛЕВНИКОВ (Санкт-Петербург). Березнев, Усачев (все Ростов-на-Дону).

13 мая. Москва. Стадион "Локомотив".

Трансляция матча "Локо" – "Оренбург"