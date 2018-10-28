"Локомотив" разгромил "Енисей" в Красноярске

"Локомотив" обыграл "Енисей" со счетом 3:0 в матче 12-го тура чемпионата России. В первом тайме забил Алексей Миранчук, этот гол стал для него вторым в этом сезоне турнира, под конец встречи отличились Мануэл Фернандеш и Эдер.

Московский клуб поднялся на второе место в турнирной таблице и отстает от "Зенита", идущего первым, на четыре очка. "Енисей" занимает последнее место.

Чемпионат России

Премьер-лига

12-й тур

"Енисей" (Красноярск) – "Локомотив" (Москва) – 0:3 (0:1)

Голы: Ал.Миранчук, 22 (0:1). Фернандеш, 81 (0:2). Эдер, 84 (0:3).

"Енисей" (Красноярск): Филиппов, Комков (Комолов, 82), Кичин, Грицаенко, Дугалич, Занев (Обрадович, 75), Фатуллаев, Огуде, Гавазай (Бодул, 46), Зотов, Саркисов.

"Локомотив" (Москва): Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Хеведес, Идову, Фернандеш, Денисов, Тарасов, Крыховяк, Ал.Миранчук (Тугарев, 87), Эдер (Жемалетдинов, 85).

Предупреждения: Саркисов, 6. Зотов, 41. Крыховяк, 45. Игнатьев, 48. Тарасов, 90+5.

Судьи: Безбородов. Абусуев (оба - Санкт-Петербург), Гаврилин (Владимир).

28 октября. Красноярск. Стадион "Центральный".