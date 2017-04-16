"Локомотив" разгромил "Арсенал" и поднялся на пятое место

"Локомотив" уверенно обыграл тульский "Арсенал" (3:0) в матче 23-го тура чемпионата России. В составе победителей по голу забили Мануэл Фернандеш, Майкон и Ари. У тульского клуба в первом тайме за вторую желтую карточку был удален нападающий Федерико Расич. Отметим, что две карточки он получил в течение трех минут.

Благодаря этой победе "Локомотив" поднялся на пятое место в турнирной таблице, "Арсенал" занимает 15-ю строчку. "СЭ" вел текстовую трансляцию матча.

Чемпионат России

23-й тур

"Арсенал" (Тула) – "Локомотив" (Москва) – 0:3 (0:0)

Голы: Фернандеш, 53 (0:1). Майкон, 74 - с пенальти (0:2). Ари, 75 (0:3).

"Арсенал": Габулов, Комбаров, Беляев, Вергара, Сунзу, Александров, Бурмистров, Бурчану, Стеклов (Шевченко, 82), Думбья, Расич.

"Локомотив": Гильерме, Янбаев (Ротенберг, 82), Чорлука, Кверквелия, В.Денисов, Фарфан (Майкон, 62), И.Денисов, Баринов (Касаев, 46), Фернандеш, Ал.Миранчук, Ари.

Предупреждения: Вергара, 9. Расич, 34. И.Денисов, 39. В.Денисов, 75. Ал.Миранчук, 81. Шевченко, 90+1.

Удаление: Расич ("Арсенал"), 37 (грубая игра).

Судьи: Лапочкин, Жвакин (все Санкт-Петербург), Данченко (Уфа).

16 апреля. Тула. Стадион "Арсенал".