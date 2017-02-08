"Локомотив": "Пусть попробуют увести у нас Миранчука 10 февраля!"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков подчеркнул, что в истории с полузащитником Алексеем Миранчуком еще ничего не решено. Ранее "СЭ" сообщал, что, железнодорожники имеют предложения от трех клубов, но представители игрока договорились с "Рубином" по дополнительным опциям - выплате подъемных и их цифре.
- С Миранчуком ничего не ясно. Пусть пока тренируется, - сказал Мещеряков.
- Но ведь 10 февраля клуб должен рассчитать игрока по его желанию?
- Послушайте, никакого дедлайна нет! Люди, находящиеся в здравом уме, не будут этого делать.
- То есть 10 февраля Миранчука не уведут из "Локомотива"?
- А пусть попробуют!
- Неужели он может доиграть сезон в "Локо"?
- Ничего исключать нельзя. Все может быть. Просто некоторые люди заинтересованы в подогревании ситуации. Вот и придумывают всякие истории про 10 февраля, дедлайн. Но на самом деле они все прекрасно понимают.
- Есть ли ясность по защитнику Кокеру?
- Как только она наступит, вы все узнаете. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
RoyalHunter
похоже Миранчук в рабстве у своих агентов: куда захотят - туда и пристроят. а его самого даже не спросят
17:55
jаhlexx
Вали из команды, днище
16:48
Spartak-Online1
Даги или Чечены украдут как невесту,бесплатно.
16:26
g2ta
ни у какая разница! у него договор официальный до конца 2017 года. это не так просто. что же Ломберц и др. не могут уйти? если было так просто Самедов бы тоже ушло из клуба написав заявление! и все!
16:17
marsey
novic, как я понял, Миранчук написал заявление об увольнении по собственному желанию, и 2-недельный период максимальной отработки по ТК РФ заканчивается именно 10 февраля
16:10
novic
Почему именно 10-го?
16:05