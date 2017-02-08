15:54 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Локомотив": "Пусть попробуют увести у нас Миранчука 10 февраля!"

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Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков подчеркнул, что в истории с полузащитником Алексеем Миранчуком еще ничего не решено. Ранее "СЭ" сообщал, что, железнодорожники имеют предложения от трех клубов, но представители игрока договорились с "Рубином" по дополнительным опциям - выплате подъемных и их цифре.

 
Алексей МИРАНЧУК.Схватка за Миранчука – развязка 10 февраля

- С Миранчуком ничего не ясно. Пусть пока тренируется, -  сказал Мещеряков.

- Но ведь 10 февраля клуб должен рассчитать игрока по его желанию?

- Послушайте, никакого дедлайна нет! Люди, находящиеся в здравом уме, не будут этого делать.

- То есть 10 февраля Миранчука не уведут из "Локомотива"?

- А пусть попробуют!

- Неужели он может доиграть сезон в "Локо"?

- Ничего исключать нельзя. Все может быть. Просто некоторые люди заинтересованы в подогревании ситуации. Вот и придумывают всякие истории про 10 февраля, дедлайн. Но на самом деле они все прекрасно понимают.

- Есть ли ясность по защитнику Кокеру?

- Как только она наступит, вы все узнаете. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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КОММЕНТАРИИ (6)
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RoyalHunter

похоже Миранчук в рабстве у своих агентов: куда захотят - туда и пристроят. а его самого даже не спросят

17:55

jаhlexx

Вали из команды, днище

16:48

Spartak-Online1

Даги или Чечены украдут как невесту,бесплатно.

16:26

g2ta

ни у какая разница! у него договор официальный до конца 2017 года. это не так просто. что же Ломберц и др. не могут уйти? если было так просто Самедов бы тоже ушло из клуба написав заявление! и все!

16:17

marsey

novic, как я понял, Миранчук написал заявление об увольнении по собственному желанию, и 2-недельный период максимальной отработки по ТК РФ заканчивается именно 10 февраля

16:10

novic

Почему именно 10-го?

16:05

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