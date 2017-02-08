"Локомотив": "Пусть попробуют увести у нас Миранчука 10 февраля!"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков подчеркнул, что в истории с полузащитником Алексеем Миранчуком еще ничего не решено. Ранее "СЭ" сообщал, что, железнодорожники имеют предложения от трех клубов, но представители игрока договорились с "Рубином" по дополнительным опциям - выплате подъемных и их цифре.

- С Миранчуком ничего не ясно. Пусть пока тренируется, - сказал Мещеряков.

- Но ведь 10 февраля клуб должен рассчитать игрока по его желанию?

- Послушайте, никакого дедлайна нет! Люди, находящиеся в здравом уме, не будут этого делать.

- То есть 10 февраля Миранчука не уведут из "Локомотива"?

- А пусть попробуют!

- Неужели он может доиграть сезон в "Локо"?

- Ничего исключать нельзя. Все может быть. Просто некоторые люди заинтересованы в подогревании ситуации. Вот и придумывают всякие истории про 10 февраля, дедлайн. Но на самом деле они все прекрасно понимают.

- Есть ли ясность по защитнику Кокеру?

- Как только она наступит, вы все узнаете. (Виталий АЙРАПЕТОВ)