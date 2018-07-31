"Локомотив" проявил образ Хеведеса. Видео

"Локомотив" опубликовал презентационный ролик о переходе защитника "Шальке", чемпиона мира-2014 в составе сборной Германии Бенедикта Хеведеса. 30-летний легионер сегодня подписал контракт с чемпионами России, срок соглашения – четыре года.

Во вторник Хеведес успешно прошел медосмотр в Риме. В ближайшее время футболист присоединится к "Локомотиву".

"С каждой секундой образ нашего нового футболиста проявляется все отчетливее! Мы сняли его на полароид, чтобы вы увидели, как свершится магия!" – отмечается в комментарии к ролику.