"Локомотив" проявил образ Хеведеса. Видео

"Локомотив" опубликовал презентационный ролик о переходе защитника "Шальке", чемпиона мира-2014 в составе сборной Германии Бенедикта Хеведеса. 30-летний легионер сегодня подписал контракт с чемпионами России, срок соглашения – четыре года.
Во вторник Хеведес успешно прошел медосмотр в Риме. В ближайшее время футболист присоединится к "Локомотиву".
"С каждой секундой образ нашего нового футболиста проявляется все отчетливее! Мы сняли его на полароид, чтобы вы увидели, как свершится магия!" – отмечается в комментарии к ролику.
С каждой секундой образ нашего нового футболиста проявляется всё отчётливее!– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 31 июля 2018 г.
📷 Мы сняли его на полароид, чтобы вы увидели, как свершится магия! pic.twitter.com/UEwBhqFefp
⚡️ Официально.– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 31 июля 2018 г.
Чемпион мира – в "Локомотиве"!
Willkommen, Benedikt! 🇩🇪https://t.co/yC2tLRtUXE pic.twitter.com/cxVLDzd6cz