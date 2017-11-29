"Локомотив" провел закрытый показ имиджевого ролика

В Москве прошел закрытый показ имиджевого ролика "Локомотива" #железновместе. Данное мероприятие приурочено ко дню рождения клуба, которому в этом году исполнилось 95 лет.

- В этом году нашему клубу 95 лет, - сказал президент клуба Илья Геркус. - Думали, как правильно это отметить. Вот вышли на первое место, чтобы все нас заметили. Думали, как увеличить аудиторию. Радует, что на матч ходит много семей, пар, девушек. Обращаем внимание и на детей: важно болеть за клуб с ранних лет. (Александр МУЙЖНЕК)