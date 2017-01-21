"Локомотив" провел утреннюю тренировку на сборе в Испании

"Локомотив" проводит очередную тренировку на сборе в Испании, сообщает прес-служба железнодорожников. Первый сбор клуба проходит в Эстепоне. Он продлится до 23 января.

Второй сбор запланирован с 26 января по 7 февраля в испанской Марбелье, там пройдут пять контрольных матчей. А третий сбор состоится в турецком Белеке с 11 по 23 февраля, где "Локомотив" сыграет три поединка.