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"Локомотив" провел утреннюю тренировку на сборе в Испании

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"Локомотив" проводит очередную тренировку на сборе в Испании, сообщает прес-служба железнодорожников. Первый сбор клуба проходит в Эстепоне. Он продлится до 23 января.

Второй сбор запланирован с 26 января по 7 февраля в испанской Марбелье, там пройдут пять контрольных матчей. А третий сбор состоится в турецком Белеке с 11 по 23 февраля, где "Локомотив" сыграет три поединка.

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Материалы REN-TV

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