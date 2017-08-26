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23:41 26 августа | Футбол — РФПЛ

"Локомотив" проведет сбор в Испании во время паузы в чемпионате России

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин сообщил, что команда проведет сбор в Испании во время перерыва в чемпионате России, связанного с играми сборных. 30 августа красно-зеленые отправятся на сбор, где запланирован один товарищеский матч.

– В чемпионате наступила пауза, - цитирует пресс-служба клуба Семина. - Несколько игроков отправляются в национальные сборные. Проведем недельный сбор в Австрии. Запланирован контрольный матч.

Дополнительная информация

http://www.fclm.ru/ru/publications/news/16158

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КОММЕНТАРИИ (1)
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geoserge

Какой Испании?? Палыч точно сам сказал, что в Австрии!

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