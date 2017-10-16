"Локомотив" проведет праздничные мероприятия в стиле Хеллоуина перед игрой с "Краснодаром"

Перед матчем 14-го тура чемпионата России "Локомотив" – "Краснодар" хозяева поля проведут праздничные мероприятия в стиле Хеллоуина, информирует клубная пресс-служба. Встреча состоится 23 октября.
– В пятницу, 13-го на "РЖД Арене" орудовали вурдалаки и обещали продолжение! Вот, дождались – на матче "Локомотив" – "Краснодар" вся площадь перед стадионом превратится в большой праздник, посвященный Хеллоуину. Сопротивляться нашествию темных сил будем вместе, – гласит сообщение в Инстаграме "Локомотива".
В пятницу, 13-го на "РЖД Арене" орудовали вурдалаки и обещали продолжение! 😱 Вот, дождались - на матче #ЛокоКраснодар вся площадь перед стадионом превратится в большой праздник, посвящённый Хеллоуину. 😈 Сопротивляться нашествию тёмных сил будем вместе. Двери стадиона в следующий понедельник откроются в 17:30. Приходите, не бойтесь! 🎟️ Билеты онлайн на tickets.fclm.ru
Публикация от FC Lokomotiv Moscow (@fclokomotiv) Окт 16 2017 в 11:06 PDT