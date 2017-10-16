"Локомотив" проведет праздничные мероприятия в стиле Хеллоуина перед игрой с "Краснодаром"

Перед матчем 14-го тура чемпионата России "Локомотив" – "Краснодар" хозяева поля проведут праздничные мероприятия в стиле Хеллоуина, информирует клубная пресс-служба. Встреча состоится 23 октября.

– В пятницу, 13-го на "РЖД Арене" орудовали вурдалаки и обещали продолжение! Вот, дождались – на матче "Локомотив" – "Краснодар" вся площадь перед стадионом превратится в большой праздник, посвященный Хеллоуину. Сопротивляться нашествию темных сил будем вместе, – гласит сообщение в Инстаграме "Локомотива".