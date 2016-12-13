"Локомотив" проведет два сбора в Испании и один в Турции

"Локомотив" на своем официальном сайте опубликовал расписание сборов после отпуска, который продлится до начала января. Первый сбор пройдет с 10 по 23 января в испанской Эстепоне, где "Локомотив" проведет три контрольных матча. Второй сбор запланирован с 26 января по 7 февраля в испанской Марбелье, там пройдут пять контрольных матчей. А третий сбор состоится в турецком Белеке с 11 по 23 февраля, где "Локомотив" сыграет три поединка.

Молодежная команда железнодорожников проведет один сбор в Москве и два в Турции.