19:10 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Локомотив" проведет два сбора в Испании и один в Турции

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"Локомотив" на своем официальном сайте опубликовал расписание сборов после отпуска, который продлится до начала января. Первый сбор пройдет с 10 по 23 января в испанской Эстепоне, где "Локомотив" проведет три контрольных матча. Второй сбор запланирован с 26 января по 7 февраля в испанской Марбелье, там пройдут пять контрольных матчей. А третий сбор состоится в турецком Белеке с 11 по 23 февраля, где "Локомотив" сыграет три поединка.

Молодежная команда железнодорожников проведет один сбор в Москве и два в Турции.

Дополнительная информация

http://www.fclm.ru/ru/publications/news/14404

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