"Локомотив" проиграл "Уфе" в первом домашнем матче Семина после возвращения

"Локомотив" на своем поле в матче 7-го тура уступил "Уфе". В середине второго тайма мяч оказался в ворота Гильерме после рикошета от Ведрана Чорлуки. Отметим, что на 56-й минуте вратарь "Уфы" Андрей Лунев отбил удар защитника хозяев Неманьи Пейчиновича с 11-метровой отметки.
Для наставника железнодорожников Юрия Семина это была первая домашняя встреча после возвращения в команду.
Благодаря этой победе "Уфа" поднялась на девятое место, а "Локомотив" опустился на 11-ю строчку в турнирной таблице.
Чемпионат России
Премьер-лига
7-й тур
"Локомотив" (Москва) – "Уфа" – 0:1 (0:0)
Гол: Чорлука, 69 - в свои ворота (0:1).
Нереализованный пенальти: Пейчинович, 56 (вратарь).
"Локомотив": Гильерме, Шишкин (Игнатьев, 74), Чорлука, Пейчинович, В.Денисов, Самедов, И.Денисов, Коломейцев, Миранчук, Майкон (Касаев, 62), Шкулетич (Портнягин, 46).
"Уфа": Лунев, Сухов, Васин, Тумасян, Аликин, Обляков (Марсинью, 71), Стоцкий, Безденежных, Засеев (Кротов, 74), Фатаи (Абдулавов, 86), Игбун.
Предупреждения: Васин, 56. Безденежных, 72. Аликин, 77.
Судьи: МЕШКОВ (Дмитров), Жвакин, Лебедев (все Санкт-Петербург).
17 сентября. Москва. Стадион "Локомотив".
CSKA79
Палыч тупо потерял фарт!
21:57
Cantona~~
Впринципе Локо в графике, в первых четырех турах взяли четыре очка, сейчас в трех - три. Все нормально. График выдерживается.
21:50
ntsg62
Надо ,наверное пригласить в Локо еще одного итальянца вторым тренером...Чем черт не шутит,пока Шпалыч спит...
21:36
малюта
А вот ещё кстати новость, может они взаимосвязаны? Компания Sila Sveta устроила невероятное световое шоу на поездах в Москве
21:36
Сильвербой
Глупо было ждать что Семин что-то поменяет!!! Семин легенда, но уже давно не тренер!!! Я уже писал после назначения Палыча, что клубы должны развиваться, а не возвращаться в прошлый век. Но у нас только одни разговоры про дух, про былые заслуги и т.д. С таким подходом, Локо ждет ФНЛ!!! Зато со своим, с легендой!!!
21:35
outz
technic Какие могут быть претензии к Шпалычу? У него в команде деревяный тарасов ============== Тарасов на больничной койке сейчас, есличо. Лол.
21:34
s.petr
кочегары сами себе вставили ,как приятно .
21:33
ЦСКАнавсегда
ну вы даете
21:32
малюта
Реально, за Гариком Денисовым шлейф невезухи приперся и в Локомотив
21:31
foreverCSKAforever
Тут все не так однозначно. Можно и Палычу претензии предъявлять. Но не стоит забывать о межсезонном усилении в опорной зоне Локо, которое уже помогало Анжи и Динамо принять участие в более экзотических турнирах, чем обычно.
21:28
armi
Ганчарэнка!!!!!!! З ПАБЕДАЙ!!!!!!!!!!!!
21:23
besnebes1
Из нового интервью Семина: "Локомотив мог и не проиграть Уфе"
21:20
itiv
На матч на паровозе, после матча - на Меринах!?
21:17
Как так?
А у Шпалыча срок годности не вышел?
21:14
zvovs
Аура Деньгисова делает своё дело.
21:14
technic
Какие могут быть претензии к Шпалычу? У него в команде деревяный тарасов, который в 5 косаний мяч принимает и только по ногам умеет бить. Да и команду не он готовил, состав не подбирал. Через год посмотрим.
21:13
Пиитерец
С самого начала казалось, что Шпалыч - тупик для паровозов. Или это Гончаренко так хорош?
21:13
Константин Срулевич Наумов
Кстати, может быть новое руководство просто сливает паровозов в ФНЛ, а там уже и до дерби с Торпедо рукой подать. Это экономически оправданно, кстати. Тратить миллионы долларов ради 5000 болельщиков Локомотива - это глупость несусветная. А во втором дивизионе Локо самое место, там свои ребята будут играть, спортом заниматься, а не легионеры.
21:10
LokoDemon
самарец Это Локомотив?)) это паровозик из Ромашково _____________________________________________ Паровозик из Ромашково в мультфильме коней обгонял табун) не путай)
21:10
WayWayWay
Лунёва в Спартак, Каррера бери его на заметку, зимой подписывай!
21:09
RSDsouth
Интрига может быть только если ФКСМ возглавит Романцев, а Ростов -Балахнин . Иначе зачем дедушка в "петушке "?
21:09
Vorlod
Они не виноваты , это тур такой . Побеждают только гости .(Томь-Арсенал исключение ). Назовем его условно тур де франс .
21:09
defender_8
Пока мы видим Мордовию с московской пропиской.Ну не пойму я никак, зачем Денисову пробегать вперед двадцать метров и отдавать назад на тридцать?! У Семина нет впереди 15 лет, чтобы вылепить приличную команду. Зря он "почистил перышки" и вернулся.
21:08
LokoDemon
После Смородской долго ничего не будет расти. Пара сезонов впустую уйдёт. Поэтому не вижу ничего страшного в поражении. Победа на эмоциях, ничья рабочая и поражение с бестолковой игрой и игроками как квинтэссенция всего дурдома за бабье правление. Денисов И. уже начал орать на поле кому куда открываться при ауте... всё еще впереди. скандалы, интриги, расследования... ничего не поменяется, если только на имидж команды работать. нужна школа, которая поставляет игроков в команду №1, и за это будет отвечать вся цепочка от первого тренера до президента. А устраивать из ФК Локомотив очередную оптимизацию РЖД... Задолбало уже. Между строк читается.
21:08
Zloy_ekb
Семин - позавчерашний день Локо. На что надеялось руководство клуба - не понятно
21:07
Митяй Антибомж
Палыч уже не тот
21:06
самарец
Это Локомотив?)) это паровозик из Ромашково
21:06
Митяй Антибомж
Днари ))
21:06
lokofanat
Что не коммент, то какой-то высер. Поражение расстроило, это уже прогресс- при Олюшке было плевать.
21:05
Патриот Сибири
До чего же слабая опорная зона у Локомотива. Ни отдать передачу не может, ни подключиться в атаку, ни подстраховать фланговых защитников. Гол ведь был забит, когда Миранчук (!) прибежал в защиту. Где же были целых два опорника во главе с легендой питерского антифутбола Игорем Денисовым? В общем, опорная зона Локо - вещь в себе. Столько светлых голов в атаке: Самедов, Миранчук. Но обыграться им не с кем. Зато светлая голова Баринов маринуется на скамейке. Наверно и не заиграет уже с таким отношением.
21:04