"Локомотив" проиграл "Уфе" в первом домашнем матче Семина после возвращения

"Локомотив" на своем поле в матче 7-го тура уступил "Уфе". В середине второго тайма мяч оказался в ворота Гильерме после рикошета от Ведрана Чорлуки. Отметим, что на 56-й минуте вратарь "Уфы" Андрей Лунев отбил удар защитника хозяев Неманьи Пейчиновича с 11-метровой отметки.

Для наставника железнодорожников Юрия Семина это была первая домашняя встреча после возвращения в команду.

Благодаря этой победе "Уфа" поднялась на девятое место, а "Локомотив" опустился на 11-ю строчку в турнирной таблице.

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7-й тур

"Локомотив" (Москва) – "Уфа" – 0:1 (0:0)

Гол: Чорлука, 69 - в свои ворота (0:1).

Нереализованный пенальти: Пейчинович, 56 (вратарь).

"Локомотив": Гильерме, Шишкин (Игнатьев, 74), Чорлука, Пейчинович, В.Денисов, Самедов, И.Денисов, Коломейцев, Миранчук, Майкон (Касаев, 62), Шкулетич (Портнягин, 46).

"Уфа": Лунев, Сухов, Васин, Тумасян, Аликин, Обляков (Марсинью, 71), Стоцкий, Безденежных, Засеев (Кротов, 74), Фатаи (Абдулавов, 86), Игбун.

Предупреждения: Васин, 56. Безденежных, 72. Аликин, 77.

Судьи: МЕШКОВ (Дмитров), Жвакин, Лебедев (все Санкт-Петербург).

17 сентября. Москва. Стадион "Локомотив".

Трансляция матча