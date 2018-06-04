"Локомотив" продлил контракт с Фарфаном на два года

"Локомотив" продлил контракт с полузащитником Джеферсоном Фарфаном, сообщает официальный сайт клуба. Новое соглашение рассчитано на два года.
Стороны поставили подписи под новым контрактом в расположении сборной Перу, где Джефферсон готовится к чемпионату мира. В минувшем сезоне 33-летний футболист стал лучшим бомбардиром команды, забив 14 мячей в 32 матчах.
"Моё время в "Локо" – это фантастика!"– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 4 июня 2018 г.
Сегодня Джефферсон Фарфан в расположении сборной Перу продлил соглашение с кЛубом ещё на 2 года!
Дальше – только лучше и #ЯрчеПрошлого! ✨🥇
Первые слова Джеффа и Ильи Геркуса о новом соглашении: https://t.co/m42mzPAPje pic.twitter.com/vQRNQQFyA3
garry1980
Бестолковый это ты. Человек в 33 года приносит пользу, забивает голы, играет лучше чем наши днища в 25. Почему его надо списать в утиль? Или по твоему, игроки типа Лоськова, Евсеева, Тихонова, Семака или Карадениза это хрень? Если человек может в 33 года играть нормально, то это можно только приветствовать.
20:48
консеЧ
Да. Беда. Бестолковый чемпион. Тащит этого бегунка...
20:13