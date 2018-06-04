"Локомотив" продлил контракт с Фарфаном на два года

"Моё время в "Локо" – это фантастика!"

Сегодня Джефферсон Фарфан в расположении сборной Перу продлил соглашение с кЛубом ещё на 2 года!

Дальше – только лучше и #ЯрчеПрошлого! ✨🥇

Первые слова Джеффа и Ильи Геркуса о новом соглашении: https://t.co/m42mzPAPje pic.twitter.com/vQRNQQFyA3