19:42 | Футбол — РФПЛ

"Локомотив" продлил контракт с Фарфаном на два года

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"Локомотив" продлил контракт с полузащитником Джеферсоном Фарфаном, сообщает официальный сайт клуба. Новое соглашение рассчитано на два года.

Стороны поставили подписи под новым контрактом в расположении сборной Перу, где Джефферсон готовится к чемпионату мира. В минувшем сезоне 33-летний футболист стал лучшим бомбардиром команды, забив 14 мячей в 32 матчах.

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http://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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garry1980

Бестолковый это ты. Человек в 33 года приносит пользу, забивает голы, играет лучше чем наши днища в 25. Почему его надо списать в утиль? Или по твоему, игроки типа Лоськова, Евсеева, Тихонова, Семака или Карадениза это хрень? Если человек может в 33 года играть нормально, то это можно только приветствовать.

20:48

консеЧ

Да. Беда. Бестолковый чемпион. Тащит этого бегунка...

20:13

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