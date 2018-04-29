16:26 | Футбол — РФПЛ

"Локомотив" призвал болельщиков соблюдать порядок во время выезда в Краснодар


"Локомотив" на официальном сайте выступил с обращением к болельщикам команды в преддверии матча 28-го тура чемпионата России против "Краснодара". Железнодорожники во встрече с "быками" могут досрочно оформить победу в турнире, если смогут взять три очка на выезде.

"Друзья! Предстоящий матч с "Краснодаром" вызвал повышенный интерес любителей футбола. На выезд отправляются несколько тысяч наших болельщиков, – говорится в обращении на сайте "Локомотива". – В Краснодаре приняты все меры для обеспечения безопасности при проведении матча. Во избежание недоразумений призываем вас соблюдать порядок в городе и содействовать цивилизованной поддержке на стадионе.Счастливых выходных!"

Напомним, матч "Краснодар" – "Локомотив" состоится в понедельник, 30 апреля. Начало игры – 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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Дополнительная информация

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/17795

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 28-й тур. "Зенит" - ЦСКА, "Краснодар" - "Локо" и другие матчи
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