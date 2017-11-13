"Локомотив" приступит к проектированию новой крыши стадиона

Президент "Локомотива" Илья Геркус подчеркнул, что на заседании совета директоров клуба было принято решение приступить к проектированию новых фасадов и крыши стадиона. По словам руководителя, данные работ заложены в бюджет клуба на 2018 год.

– Изучив все разнообразие технологий по подогреву трибун, мы пришли к выводу, что наилучшим решением было бы решение комплексное – крытые фасады и закрывающаяся крыша над стадионом, – написал Геркус на своей странице в Инстаграме. – Говорить о том, сколько это дает преимуществ клубу, наверное, даже не стоит.

Преимущества очевидны. Чтобы оценить перспективы проекта, мы скоро приступим к проектированию новых фасадов и крыши. Эти работы заложены в бюджет 2018, обсуждались на последнем совете директоров и были одобрены. Так что первый шаг сделан, теперь нужно пройти весь путь.