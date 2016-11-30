"Локомотив" примет решение о продлении контракта с Семиным после сезона

Вице-президент РЖД, председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков подчеркнул, что решение о продлении контракта с главным тренером Юрием Семиным будет принято после сезона. Ранее в СМИ появилась информация, что специалист может быть уволен с занимаемой должности, если красно-зеленые не добьются положительного результата в матче 16-го тура чемпионата России с "Томью".

"У Семина контракт "один плюс один", - приводит "Р-Спорт" слова Мещерякова. - К нему на сегодняшний день есть доверие. Никто вопросов таких о смене главного тренера в настоящее время не ставит в принципе".

Мещеряков, отвечая на вопрос о том, будет ли принято решение о сотрудничестве в конце сезона, ответил:

"Без сомнения. Но результаты будут оцениваться по концу сезона, а не его серединной части. Точно так же о всей другой информации, которая проходит о якобы изменениях внутри команды в руководстве - в настоящее время я не могу ее подтвердить. Если кто-то эту информацию вбрасывает, значит, это кому-то надо".