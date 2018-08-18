"Локомотив" прилетел в Самару без Рыбуса

"Локомотив" прилетел в Самару, где завтра состоится матч 4-го тура РПЛ против "Крыльев Советов". Делегация железнодорожников состоит из 23 футболистов:

Вратари: Гилерме, Медведев, Коченков;

Защитники: Идову, Хеведес, Чорлука, Михалик, Ротенберг, В.Денисов, Кверквелия, Лысов;

Полузащитники: Фернандеш, Баринов, Крыховяк, Фарфан, Ан.Миранчук, Игнатьев, Тарасов, И.Денисов, Ал.Миранчук;

Нападающие: Смолов, Эдер, Жемалетдинов.

Отметим, что в Самару не прилетел хавбек Мачей Рыбус. В матче 3-го тура РПЛ против "Оренбурга" (0:1) он был заменен в перерыве из-за травмы.