"Локомотив" прилетел в Катар. Видео

"Локомотив" прилетел в Катар, где с 14 по 29 января пройдет тренировочный сбор, информирует пресс-служба клуба. Там железнодорожники примут участие в товарищеском турнире.
На турнире в Катаре команда Юрия Семина сыгрет с "Зенитом" (22 января), "Ростовом" (25 января) и "Спартаком" (29 января).
Второй сбор "Локомотив" проведет с 4 по 19 февраля в Испании, после чего команда должна вернуться в Россию.
Первым официальным матчем после перерыва для железнодорожников должна стать ответная игра 1/4 финала Кубка России против "Рубина" (предварительная дата – 23 февраля). Встреча может быть перенесена на весну.
Мы на месте! Привет, Катар! 🇧🇭#РЖДТренировочныеСборы pic.twitter.com/um32uwaL4x– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 14 января 2019 г.
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