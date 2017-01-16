"Локомотив": "При продаже Самедова были учтены интересы сборной России"

"Локомотив" объявил об уходе из команды полузащитника Александра Самедова, который продолжит карьеру в "Спартаке". За красно-зеленых 32-летний хавбек провел 210 матчей, забил 37 голов и сделал 39 голевых передач.

Наш клуб получил предложение от московского "Спартака" о выкупе трансфера футболиста. Александр Самедов изъявил желание перейти в другую команду. При рассмотрении предложения от "Спартака" руководством "Локомотива" были учтены интересы сборной России, в которой Александр играет важную роль.



Александр Самедов оставил заметный след в истории "Локомотива". Он дважды становился обладателем Кубка России и трижды призером чемпионата России, являлся вице-капитаном команды. Благодарим за годы, проведенные в нашем клубе. Желаем успешного продолжения карьеры и побед со сборной России!

Напомним, 32-летний футболист является выпускником ДЮСШ "Спартака". В основном составе красно-белых он дебютировал в ноябре 2002 года, провел 59 матчей и забил 9 голов. Сегодня хавбек подписал контракт, который вступает в силу с 18 января 2017 года.

По данным "СЭ", сумма трансфера Самедова составила около 3,5 миллиона евро. Это среднее значение между ценой, на которой настаивал "Локомотив", и предложением "Спартака". Напомним, в контракте игрока прописаны отступные (5 миллионов евро), красно-белые же еще в декабре предложили два миллиона.