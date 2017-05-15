"Локомотив" предупредил о мошенниках, ведущих набор футболистов от лица клуба

"Локомотив" на своем официальном сайте разместил предупреждение о мошенниках, которые от лица клуба ведут набор молодых футболистов. В сообщении отмечается, что железнодорожники готовят заявление в правоохранительные органы о возбуждении уголовного дела.

Текст сообщения, опубликованного на официальном сайте красно-зеленых:

К молодым футболистам от имени сотрудников и тренеров ФК "Локомотив" обращаются неизвестные и предлагают свои услуги по содействию в "трудоустройстве", при этом, под предлогом оформления неких документов, просят перечислить на их счет денежные средства.



Информация о наборах футболистов в команды клуба подобным способом является ложной, а страницы "селекционеров" клуба - фейковыми. Будьте бдительны и не доверяйте мошенникам. Не предоставляйте им свою личную информацию и не отвечайте на их письма.



Селекционеры клуба не ведут работу по поиску футболистов в социальных сетях. В случае возникновения подозрений, что к Вам обратились мошенники, уточняйте информацию о наборах футболистов непосредственно в Футбольном клубе "Локомотив".