"Локомотив" представил пятерку лучших сейвов 2017 года

"Локомотив" на своей официальной странице в Твиттере опубликовал видеоролик с сейвами голкиперов. На первое место железнодорожники поставили спасение Гильерме в матче Лиги Европы против "Шерифа" (1:1).

"В 2017 году было не только много крутых голешников, но и не менее крутых спасений собственных ворот. Когда защитники уже не могут помочь, у нас есть Вратарь", - говорится в сообщении "Локомотива".