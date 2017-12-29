"Локомотив" представил пятерку лучших сейвов 2017 года

"Локомотив" на своей официальной странице в Твиттере опубликовал видеоролик с сейвами голкиперов. На первое место железнодорожники поставили спасение Гильерме в матче Лиги Европы против "Шерифа" (1:1).
"В 2017 году было не только много крутых голешников, но и не менее крутых спасений собственных ворот. Когда защитники уже не могут помочь, у нас есть Вратарь", - говорится в сообщении "Локомотива".
В 2017 году было не только много крутых голешников, но и не менее крутых спасений собственных ворот. Когда защитники уже не могут помочь, у нас есть Вратарь.– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 29 декабря 2017 г.
Смотрим пятерку лучших сейвов в уходящем году 👇https://t.co/fkysiiOpyo pic.twitter.com/abM4YMJwir